В Воронежской области будут судить мужчину за жестокое убийство инвалида и его матери

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-18T11:36:49+03:00

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В Воронежской области следователи завершили расследование уголовного дела на уроженца Краснодарского края, которого обвиняют в двойном убийстве и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в среду, 18 декабря.

Так, 3 января мужчина был в гостях у своего 55-летнего знакомого в поселке Троицком Таловского района. Они вместе выпивали, а 77-летняя мать хозяина дома занималась бытовыми делами. Но во время застолья мужчины поссорились. Тогда гость избил товарища, который является инвалидом третьей группы, а затем нанес ему больше 28 ударов ножом. От полученных травм он скончался.Свидетелем произошедшего оказалась мать погибшего. Поэтому мужчина расправился и с ней.

Кроме того, у обвиняемого нашли наркотики.

На предварительном следствии ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств полностью признал вину во всем. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU