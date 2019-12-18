Сергей Ситников официально стал главой управы Ленинского района Воронежа

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-18T11:19:51+03:00

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Руководитель управы Ленинского района Воронежа Сергей Ситников лишился приставки и.о. На сессии Гордумы, которая прошла 18 декабря, депутаты проголосовали за утверждение Сергея Александровича в должности.

Сергей Ситников родился 27 сентября 1965 года в Панинском районе Воронежской области. Имеет три высших образования: в 1989 году окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, в 1998 году окончил академию Федеральной пограничной службы Российской Федерации, в 2004 году – Воронежский экономико-правовой институт.

Трудовую деятельность начал в 1983 году на Воронежском авиационном производственном объединении, где работал слесарем-сборщиком летательных аппаратов. После чего 16 лет жизни отдал службе в рядах Вооруженных Сил РФ. С 2000 по 2006 годы работал в системе Министерства юстиции Российской Федерации, где прошел путь от специалиста 1 категории до начальника отдела государственной службы и кадров. В 2006-2015 годах работал заместителем генерального директора по управлению персоналом и социальным программам ОАО «Воронежнефтепродукт», а в 2016 году отвечал за кадровую политику в ДОАО «Газпроектинжиниринг» в должности начальника управления по работе с персоналом. В 2017-2019 годах работал в Управлении Судебного департамента в Воронежской области (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации) на различных должностях (заместитель начальника отдела кадров, государственной службы и противодействия коррупции, начальник отдела, заместитель руководителя управления-начальник отдела государственной службы и кадрового обеспечения). Государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU