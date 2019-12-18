Сергей Ситников официально стал главой управы Ленинского района Воронежа
Руководитель управы Ленинского района Воронежа Сергей Ситников лишился приставки и.о. На сессии Гордумы, которая прошла 18 декабря, депутаты проголосовали за утверждение Сергея Александровича в должности.
Сергей Ситников родился 27 сентября 1965 года в Панинском районе Воронежской области. Имеет три высших образования: в 1989 году окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского, в 1998 году окончил академию Федеральной пограничной службы Российской Федерации, в 2004 году – Воронежский экономико-правовой институт.
Трудовую деятельность начал в 1983 году на Воронежском авиационном производственном объединении, где работал слесарем-сборщиком летательных аппаратов. После чего 16 лет жизни отдал службе в рядах Вооруженных Сил РФ. С 2000 по 2006 годы работал в системе Министерства юстиции Российской Федерации, где прошел путь от специалиста 1 категории до начальника отдела государственной службы и кадров. В 2006-2015 годах работал заместителем генерального директора по управлению персоналом и социальным программам ОАО «Воронежнефтепродукт», а в 2016 году отвечал за кадровую политику в ДОАО «Газпроектинжиниринг» в должности начальника управления по работе с персоналом. В 2017-2019 годах работал в Управлении Судебного департамента в Воронежской области (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации) на различных должностях (заместитель начальника отдела кадров, государственной службы и противодействия коррупции, начальник отдела, заместитель руководителя управления-начальник отдела государственной службы и кадрового обеспечения). Государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса.
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