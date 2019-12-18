2019-12-18T11:02:57+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина проломил холодильник и устроил погром в квартире возлюбленной

Женщина заявила, что ее сожитель находится в состоянии наркотического опьянения
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже росгвардейцы задержали дебошира, устроившего погром в квартире сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления в среду, 18 декабря.

Так, накануне, 17 декабря, к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась жительница Советского района. Она рассказала, что ее сожитель разгромил всю квартиру. Взволнованная хозяйка пояснила, что по внешним признакам мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Он проломил холодильник, пластиковую дверь на балкон, а также выбросил с окна телефон марки Huawei. Общая сумма ущерба составила более 40 000 рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Им оказался 34-летний уроженец села Оленьево Россошанского района. Его передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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