Летаргический сон, опасные комары и скорпионы: в Воронеже прошел вечер научных страшилок

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-18T11:02:17+03:00

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Вечер научных страшилок прошел в баре «НЗБ» в минувшее воскресенье. Преподаватели Воронежского госуниверситета поделились с горожанами историями из мира науки, а заодно развеяли популярные мифы. Воронежцы приходили целыми семьями, чтобы послушать выступления ученых.

СПЯТ, НО СЛЫШАТ

Преподаватель фармацевтического факультета ВГУ Александр Туровский поведал публике о летаргическом сне на примере загадочной истории села Калачи, которое находится в Казахстане. Там с 2012 до 2015 года заснуло больше 100 человек. Некоторые провели в таком состоянии пару дней, другие - несколько недель. Причина случившего так и осталась для ученых тайной. В тему вспомнили и о греческом поэте Эпимениде, который, согласно легенде, от обиды уснул на 57 лет.

- По словам людей, которые пережали летаргический сон, человек в таком состоянии хоть и спит, но все прекрасно слышит. К тому же, во сне люди не стареют, но как только они пробуждаются, быстро нагоняют свой возраст, - рассказал Алексей Туровский. - Причинами такого состояния могут становиться тяжелые психические удары, истерия, синдром хронической усталости и бактериальные инфекции. Чем больше совпадает факторов у одного человека, тем больше шансов впасть в такой сон.

Александр Туровский.Фото: Кирилл Мишин

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ МАЛЯРИИ

Энтомолог Сергей Быковский развеял самые популярные заблуждения о насекомых. Наибольший ажиотаж вызвал его рассказ о малярийных комарах. От обычных они не отличаются размером, зато пьют кровь под острым углом. Чтобы такой комар заразил кого-то, сначала он должен укусить больного малярией человека. Но так как в Воронеже зараженных нет, то и бояться нечего.

Хотя в 90-е годы в Воронеже был случай, когда на водохранилище обнаружили очаг выплода малярийных комаров.

- Тогда не смогли доказать, что эти комары потенциально опасны, исследования на наличие у них малярийного плазмодия не проводились - у СЭС не было образца возбудителя для сравнения. Мы тогда предлагали использовать наш образец, который имелся на кафедре в ВГПУ. Но эпидемиологи на предложение не откликнулись. Просто выделили деньги и провели обработку акватории водоемов. Живности водной из беспозвоночных пострадало, невинно много. А малярийный комар всегда встречается в большом количестве по пойме реки Воронеж, - рассказал «Комсомолке» зоолог Юрий Черненко.

Питомцы энтомолога.Фото: Кирилл Мишин

Кроме того, во время выступления Сергей Быковский отметил, что комары с большими ногами (которых некоторые по ошибке называют малярийными) на самом деле не опасны, и вообще питаются выделениями тли.

Еще одним интересным фактом поделился ученый - не все клопы воняют. Различных видов существует огромное количество, и лишь малая часть из них издает неприятный запах.

Затронул Сергей Быковский и скорпионов, которые известны своим ядовитым жалом. По словам энтомолога, укусы членистоногих не всегда опасны. При этом чем опаснее скорпион, тем мускулистее его хвост.

ИСТОЧНИК KP.RU