2019-12-18T11:02:17+03:00
Общество

Летаргический сон, опасные комары и скорпионы: в Воронеже прошел вечер научных страшилок

Преподаватели ВГУ поделились историями из мира науки
Елена ФЕДЯШЕВАКирилл Мишин
Поделиться:
Для наглядности Сергей Быковский принес своих друзей: хищных клопов, богомолов и скорпионов.Для наглядности Сергей Быковский принес своих друзей: хищных клопов, богомолов и скорпионов.Фото: Кирилл Мишин
Изменить размер текста:

Вечер научных страшилок прошел в баре «НЗБ» в минувшее воскресенье. Преподаватели Воронежского госуниверситета поделились с горожанами историями из мира науки, а заодно развеяли популярные мифы. Воронежцы приходили целыми семьями, чтобы послушать выступления ученых.

СПЯТ, НО СЛЫШАТ

Преподаватель фармацевтического факультета ВГУ Александр Туровский поведал публике о летаргическом сне на примере загадочной истории села Калачи, которое находится в Казахстане. Там с 2012 до 2015 года заснуло больше 100 человек. Некоторые провели в таком состоянии пару дней, другие - несколько недель. Причина случившего так и осталась для ученых тайной. В тему вспомнили и о греческом поэте Эпимениде, который, согласно легенде, от обиды уснул на 57 лет.

- По словам людей, которые пережали летаргический сон, человек в таком состоянии хоть и спит, но все прекрасно слышит. К тому же, во сне люди не стареют, но как только они пробуждаются, быстро нагоняют свой возраст, - рассказал Алексей Туровский. - Причинами такого состояния могут становиться тяжелые психические удары, истерия, синдром хронической усталости и бактериальные инфекции. Чем больше совпадает факторов у одного человека, тем больше шансов впасть в такой сон.

Александр Туровский. Фото: Кирилл Мишин

Александр Туровский.Фото: Кирилл Мишин

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ МАЛЯРИИ

Энтомолог Сергей Быковский развеял самые популярные заблуждения о насекомых. Наибольший ажиотаж вызвал его рассказ о малярийных комарах. От обычных они не отличаются размером, зато пьют кровь под острым углом. Чтобы такой комар заразил кого-то, сначала он должен укусить больного малярией человека. Но так как в Воронеже зараженных нет, то и бояться нечего.

Хотя в 90-е годы в Воронеже был случай, когда на водохранилище обнаружили очаг выплода малярийных комаров.

- Тогда не смогли доказать, что эти комары потенциально опасны, исследования на наличие у них малярийного плазмодия не проводились - у СЭС не было образца возбудителя для сравнения. Мы тогда предлагали использовать наш образец, который имелся на кафедре в ВГПУ. Но эпидемиологи на предложение не откликнулись. Просто выделили деньги и провели обработку акватории водоемов. Живности водной из беспозвоночных пострадало, невинно много. А малярийный комар всегда встречается в большом количестве по пойме реки Воронеж, - рассказал «Комсомолке» зоолог Юрий Черненко.

Питомцы энтомолога. Фото: Кирилл Мишин

Питомцы энтомолога.Фото: Кирилл Мишин

Кроме того, во время выступления Сергей Быковский отметил, что комары с большими ногами (которых некоторые по ошибке называют малярийными) на самом деле не опасны, и вообще питаются выделениями тли.

Еще одним интересным фактом поделился ученый - не все клопы воняют. Различных видов существует огромное количество, и лишь малая часть из них издает неприятный запах.

Затронул Сергей Быковский и скорпионов, которые известны своим ядовитым жалом. По словам энтомолога, укусы членистоногих не всегда опасны. При этом чем опаснее скорпион, тем мускулистее его хвост.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области будут судить мужчину за жестокое убийство инвалида и его матери
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Сергей Ситников официально стал главой управы Ленинского района Воронежа
В Воронеже мужчина проломил холодильник и устроил погром в квартире возлюбленной
Летаргический сон, опасные комары и скорпионы: в Воронеже прошел вечер научных страшилок
Под Воронежем «семерка» попала под грузовик: погиб водитель
В Воронежской области на трассе перевернулась иномарка
Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в двух популярных заведениях в центре Воронежа
Правительство Воронежской области разыгрывает билеты на губернаторскую елку за новогодние фото
Воронежская елка попала топ-25 самых высоких в стране
Водитель фуры, погубивший семью в Воронежской области, проведет два года в колонии-поселении
На площади Ленина уже разместили светодиодную арку в виде надписи 2020
Воронежец за месяц заработал миллион на подпольном казино
В Воронежской области в этом году появились еще девять служб паллиативной помощи
Вирусы гриппа отступили от Воронежской области
В Воронежской области гостя за удар ногой в грудь хозяина посадили в колонию на год
В Воронеже будут массово проверять водителей, которые перевозят детей