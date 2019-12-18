2019-12-18T10:41:15+03:00
Происшествия

Под Воронежем «семерка» попала под грузовик: погиб водитель

Авария случилась в Семилукском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В районе села Девица Семилукского района «ВАЗ-2107» попал под грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась на 205 км автодороги Р –298 около трех часов ночи среды, 18 декабря. По предварительным данным, 45-летний житель Воронежской области на отечественном авто выезжал с прилегающей территории. В этот момент на него налетел движущийся по главной дороге со стороны Курска в направлении Воронежа грузовик «Скания». Им управлял 44-летний житель Краснодарского края.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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