Под Воронежем «семерка» попала под грузовик: погиб водитель

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-18T10:41:15+03:00

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В районе села Девица Семилукского района «ВАЗ-2107» попал под грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась на 205 км автодороги Р –298 около трех часов ночи среды, 18 декабря. По предварительным данным, 45-летний житель Воронежской области на отечественном авто выезжал с прилегающей территории. В этот момент на него налетел движущийся по главной дороге со стороны Курска в направлении Воронежа грузовик «Скания». Им управлял 44-летний житель Краснодарского края.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU