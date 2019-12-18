Под Воронежем «семерка» попала под грузовик: погиб водитель
В районе села Девица Семилукского района «ВАЗ-2107» попал под грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Авария случилась на 205 км автодороги Р –298 около трех часов ночи среды, 18 декабря. По предварительным данным, 45-летний житель Воронежской области на отечественном авто выезжал с прилегающей территории. В этот момент на него налетел движущийся по главной дороге со стороны Курска в направлении Воронежа грузовик «Скания». Им управлял 44-летний житель Краснодарского края.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU