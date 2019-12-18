В Воронежской области на трассе перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-18T10:17:14+03:00

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В Хохольском районе на 5 км трассы «Воронеж-Луганск-Хохольский» перевернулась иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в среду, 18 декабря.

Авария случилась в 8.50. По предварительным данным, 41-летний местный житель на автомобиле «Фольксваген Поло» не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

В результате ДТП пострадал водитель и его 37-летний пассажир. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 147 ДТП, из них в областном центре – 104, на федеральных трассах – 11, в районах области – 32. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU