2019-12-18T09:37:20+03:00
Общество

Правительство Воронежской области разыгрывает билеты на губернаторскую елку за новогодние фото

Конкурс проводят в группе правительства в соцсети «ВКонтакте»
Юлия ДИДЕНКО
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Правительство Воронежской области запустило конкурс на лучшее новогоднее фото. Победители смогут получить билеты на губернаторскую елку. Розыгрыш проведут в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

Участники должны будут разместить свои снимки в альбоме группы до 22 декабря. Победителя определят по количеству лайков в понедельник, 23 декабря. При этом организаторы предупреждают, что накрутку «сердец» проверят.

За первое и второе места воронежцам вручат по билету на губернаторскую елку, а обладатель третьего получит пригласительный на два лица на любой спектакль воронежского драмтеатра.

Участвовать может любой житель Воронежской области. На губернаторскую елку детей из районов доставит специальный автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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