Воронежская елка попала топ-25 самых высоких в стране

СЕГОДНЯ 08:35 2019-12-18T09:57:39+03:00

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Воронеж попал в топ городов России с самыми высокими главными новогодними елками. Столица Черноземья расположилась на 11 месте. Рейтинг составил один из популярных туристических порталов.

Так, высота елки на площади Ленина составляет 26 метров. А самая высокая елка находится не в Москве, а в Красноярске. Ее высота - 55 метров. В топ-3 также вошли елки в Екатеринбурге (50 м) и Казани (35 м),

Высота главной елки в России в Москве кстати составляет всего 27 метров. Она была срублена 13 декабря в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области и будет установлена к 23 декабря на Соборной площади. Это одна из двух елок в стране, которая является настоящей. Вторая находится в Уфе. Ее высота - 30 метров. А в Санкт-Петербурге елка даже на метр ниже воронежской.

А одна из самых низких елок установлена в Ростове-на-Дону. Ее высота всего 20 метров.

Напомним, воронежскую красавицу начали устанавливать 1 декабря. До 20 числа подрядчик должен закончить монтаж дерева и его оформление: ветви украсят 2008 шаров, 1223 игрушки, на вершине ели будет красоваться 14-конечная звезда. К 23 декабря зажгут гирлянды. Радовать горожан елка будет до 19 января, 20-го - начнется демонтаж.

Площадь Ленина в этом году оформят в стиле новогодней сказки Гофмана «Щелкунчик». Сюжет произведения лег в концепцию оформления пространства. Все арт-объекты на площади будут представлять собой театральные действия. Со стороны здания облправительства разместят светодиодную арку в виде надписи 2020, через которую посетители смогут попасть на «Детский праздник». Напротив Театра оперы и балета появятся фотозоны «Щелкунчик» и «Карусель». Кроме того, воронежцы станут свидетелями сражения Щелкунчика с Мышиным королем. Украшение площади обойдется городу в 22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU