Водитель фуры, погубивший семью в Воронежской области, проведет два года в колонии-поселении

СЕГОДНЯ 21:24 2019-12-17T21:24:34+03:00

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28-летний Ивана П. признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Острогожский районный суд 16 декабря приговорил мужчину к 2 годам колонии-поселенич с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как установлено судом, в августе 2019 года Иван П. управлял грузовым автомобилем «Ивеко» с прицепом. На 77 км автомобильной дороги Воронеж-Луганск он пошел на обгон по полосе встречного движения.

Однако водитель не рассчитал дистанцию: на встречной полосе он врезался с автомобилем «Рено». 28-летний водитель последнего и два пассажира: 24-летняя девушка и 2-летняя девочка от полученных травм скончались, еще один 34-летний пассажир получил телесные повреждения, не причинившие вред здоровью.

В ходе судебного следствия 28-летний подсудимый свою вину признал. Он возместил потерпевшим моральный и материальный вред на общую сумму 1,5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU