Воронежец за месяц заработал миллион на подпольном казино

СЕГОДНЯ 19:04 2019-12-17T19:04:05+03:00

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37-летнего Сергея А. обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Напомним, Воронеж и Воронежская область не являются игорной зоной.

По версии следствия, в начале сентября 2019 года воронежец арендовал помещение по адресу: ул. Новосибирская, д. 65. Там он разместил 10 игровых автоматов и организовал проведение азартных игр.

- В результате незаконной деятельности, проводимой вплоть до 17 октября 2019 года, когда она была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, обвиняемый извлек доход в сумме почти 1,1 млн рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU