В Воронежской области в этом году появились еще девять служб паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-17T18:10:54+03:00

За год помощь данных специалистов получили 17 тысяч пациентов

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В 2019 году к 15 выездным патронажным службам паллиативной помощи в Воронежской области, присоединились еще девять. Выездные бригады появились в Новоусманском, Богучарском, Бутурлиновском, Острогожском, Верхнехавском, Семилукском, Эртильском, Рамонском районах и в городской больнице № 16.

Эти специалисты на дому помогают неизлечимым пациентам и их семьям. Они проводят обезболивание, оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также обучают родственников методам ухода за лежачим больным.

- Основной контингент, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи – это люди с онкологическими диагнозами, поражениями центральной нервной системы, инфекционными заболеваниями, черепно-мозговыми травмами, ДЦП, тяжелыми наследственными заболеваниями, - отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

За 9 месяцев 2019 года паллиативную помощь в стационарных условиях получили более 7 тысяч пациентов, в амбулаторных условиях – более 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU