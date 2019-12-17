В Воронежской области гостя за удар ногой в грудь хозяина посадили в колонию на год

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-17T17:36:43+03:00

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Борисоглебский городской суд вынес приговор 24-летнему жителю села Третьяки. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

В начале января 2019 года молодой человек, будучи пьяным, пришел в гости к 59-летнему жителю села Третьяки, чтобы «добавить». В процессе пития мужчины, как это часто бывает, начали оскорблять друг друга. Гость вскоре перешел от разговоров к физической расправе. Он ударил приютившего его знакомого кулаком по лицу, а потом врезал ногой по груди.

Родственники хозяина дома вызвали скорую, а медики позвонили в полицию. Стражи порядка задержали драчливого гостя. Врачи обнаружили у побитого мужчины сильное повреждение правого легкого, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

- В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и на словах раскаялся. Суд приговорил его к году колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU