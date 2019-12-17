2019-12-17T17:25:02+03:00
Общество

В Воронеже будут массово проверять водителей, которые перевозят детей

Госавтоинспекторы будут обращать особое внимание на то, сидит ли ребенок в удерживающем устройстве
Олег ИВАНОВ
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Штраф за отсутствие детского кресла - три тысячи рублей.Штраф за отсутствие детского кресла - три тысячи рублей.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В преддверии новогодних праздников сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей, которые перевозят детей. Тех, кто не использует ремни безопасности и специальные удерживающие устройства, будет ждать штраф. Рейд пройдет 18 декабря с 7.00 до 9.00.

Напоминаем, что детей до 12 лет можно перевозить только в удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.

За «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД» (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ) предусмотрен штраф - три тысячи рублей.

- Уважаемые водители-родители! Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди следующего транспортного средства. Не пренебрегайте ремнем безопасности и использованием специального детского удерживающего устройства при перевозке детей, это поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашему ребенку, а также избежать тяжких последствий при дорожно-транспортном происшествии. И помните, что ваша безопасность и безопасность ваших детей на дорогах во многом зависит от вас! – комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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