В Воронеже рабочего насмерть завалило землей

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-17T17:36:26+03:00

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Во вторник, 17 декабря, около двух часов дня у дома № 2 на улице Базовой случилась трагедия. Мужчину, работавшего в этом месте, завалило землей. Его откопали, но к тому времени он был уже мертв.

- На место происшествия выехали наши сотрудники, которые будут выяснять обстоятельства этого ЧП, - сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, 19 ноября на улице Шишкова произошла трагедия у строящегося дома № 140 Б. На шедших внизу мужчин 26 и 39 лет, граждан Узбекистана, с высоты 13 этажа сорвались кирпичи. Травмы обоих оказались смертельными.

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ИСТОЧНИК KP.RU