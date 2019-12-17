Воронежцы пожаловались в Роспотребнадзор на шум от пивного магазина

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-17T17:03:08+03:00

В итоге в управлении встали на сторону местных жителей

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Специалисты местного управления Роспотребнадзора провели замеры звукового давления днем и ночью в одной из квартир дома №11 по улице Ржевская. По соседству как раз расположена пивная «Хмельная миля». Местный житель пожаловался на шум от наружных блоков сплит-системы, которую как раз установил магазин. Напомним, воронежец жаловался нам: «Коммерсанты сделали нашу жизнь невыносимой!».

- По результатам измерений при работе оборудования уровни звукового давления превышают предельно допустимые, что в свою очередь может явиться причиной возникновения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, - прокомментировали в управлении.

На индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном нарушении. Советский районный суд пришел к выводу, что ИП Джалагония Н.В. совершил нарушение (ст. 6.4 КоАП РФ). В итоге было вынесено постановление о приостановлении работы сплит-системы на 45 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU