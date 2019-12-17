Владимир Нетёсов: «В Воронежской области на развитие муниципалитетов и местного самоуправления в 2020 году направят более 1,2 млрд рублей»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-17T16:28:36+03:00

Как отмечает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, это почти в 2 раза больше, чем в 2019 году

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Такой рост финансирования на госпрограмму «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» связан, в том числе, с выделением дополнительных средств на обустройство и восстановление воинских захоронений на территории региона, а также проведением Всероссийской переписи населения, отметил спикер регионального парламента в своем комментарии принятого в первом чтении бюджета региона-2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU