Под Воронежем оштрафовали оскорбившего коллектора должника

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-17T16:06:03+03:00

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В Семилукском районном суде разрешили конфликт коллектора и должника.

В июле 2019 года 32-летний мужчина нагрянул в гости к 56-летнему жителю поселка Латная. Хотел напомнить: должок, дескать, за тобой. Четырехлетней давности. Прием ему хозяин устроил горячий. Он не пустил его на порог, зато осыпал незваного гостя оскорблениями.

Коллектор незаметно записал весь этот порок ругани на диктофон. И подал иск в мировой суд, который оштрафовал сквернослова на тысячу рублей. Обиженный мужчина на этом не остановился и подал иск на возмещение морального вреда в районный. Он хотел взыскать 100 тысяч рублей. Однако районный суд урезал его аппетиты в 50 раз – должника оштрафовали на две тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU