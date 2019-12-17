В Воронеже появится мемориальная доска в память о визите последнего российского императора
В этот день также отмечается 105-летняя годовщина
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19 декабря в 12.00 состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о визите императора Николая II в Воронеж в 1914 году. Она появится на фасаде бывшей Мариинской гимназии – это здание №32 на проспекте Революции.
- Дата церемонии выбрана не случайно: 19 декабря 2019 года - это 105-летняя годовщина высочайшего визита в наш город и, одновременно, день, когда православная церковь почитает память святого Николая Чудотворца, - отмечает организатор мероприятия - Воронежское губернское дворянское собрание.
ИСТОЧНИК KP.RU