В Воронеже появится мемориальная доска в память о визите последнего российского императора

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-17T15:53:12+03:00

В этот день также отмечается 105-летняя годовщина

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19 декабря в 12.00 состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о визите императора Николая II в Воронеж в 1914 году. Она появится на фасаде бывшей Мариинской гимназии – это здание №32 на проспекте Революции.

- Дата церемонии выбрана не случайно: 19 декабря 2019 года - это 105-летняя годовщина высочайшего визита в наш город и, одновременно, день, когда православная церковь почитает память святого Николая Чудотворца, - отмечает организатор мероприятия - Воронежское губернское дворянское собрание.

ИСТОЧНИК KP.RU