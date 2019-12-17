В Воронеже под застройку отдали аварийный квартал в Коминтерновском районе

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-17T15:35:07+03:00

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Мэрия Воронежа 17 декабря опубликовала постановление о развитии жилого квартала в районе улиц Беговая - Московский проспект. Это участок в Коминтерновском районе города площадью ориентировочно 1,73 га. Для определения будущего застройщика будет проведен конкурс.

Всего предстоит снести пять домов. Речь идет о двухэтажном здании №66 на Московском проспекте – оно было признано аварийным еще в 2018 году. Также под снос будут отправлены четыре дома на улице Беговой №12, №14, №16 и №20. Это многоквартирные сооружения от двух до трех этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU