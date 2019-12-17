2019-12-17T15:12:04+03:00
Здоровье

Воронежский ученый разработала быстрый и дешевый метод получения инулина

Он составит конкуренцию дорогим иностранным препаратам
Ярослав ИВАНОВ
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фото пресс-службы ВГУфото пресс-службы ВГУ
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Доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии фармацевтического факультета Воронежского университета Нина Дьякова предложила быстрый и дешевый способ выработки инулина.

Это вещество из группы полисахаридов, содержащееся в клубнях топинамбура и корнях одуванчика, применяется в медицине в качестве пребиотика, сахарозаменителя для больных сахарным диабетом, а также служит исходным материалом для промышленного получения фруктозы и производства низкокалорийных кондитерских и молочных продуктов, а в косметологии - для производства кремов, гелей для душа, шампуней и кондиционеров, антиперспирантов, средств для детей.

Инновационная технология получения инулина из растительных источников, разработанная воронежским ученым, позволит существенно повысить производство отечественного инулина и составит конкуренцию дорогим западным производителям, сообщили в пресс-службе ВГУ.

- Имеющиеся сегодня запатентованные технологии получения инулина отличаются малым выходом продукта и его длительной подготовкой. Ультразвуком частотой 19-44 кГц можно извлекать биологически активные вещества из растений в несколько раз эффективнее. По сравнению с имеющимися технологиями получения инулина предлагаемые методики позволяют сократить технологический процесс с 3-5 суток до 4-5 часов. При этом увеличивается и количество вырабатываемого инулина, - отметила Нина Дьякова.

Помимо быстроты производства и дешевизны инновационный подход позволит производить инулин в промышленных масштабах на территории всей страны и снизить себестоимости готового продукта на 64 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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