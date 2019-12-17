Житель Воронежской области подключил чужой «мобильный банк» к своему телефону

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-17T14:37:04+03:00

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В сентябре в дежурную часть полиции в Россошанском районе обратилась 64-летняя местная жительница. У нее с банковской карты пропали 30 тысяч рублей. Участковый быстро вычислил, что деньги некто обналичил со счета через мобильное приложение с июля по сентябрь текущего года. Вором оказался 31-летний местный житель.

- В отделе полиции мужчина признался, что знаком с сыном потерпевшей, который передал ему банковскую карту, а также пин-код, с просьбой пополнить баланс телефона. Тот через банкомат подключил карту к своему сотовому номеру, когда баланс карты пополнялся, он переводил деньги себе на счет, - объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU