Житель Воронежской области подключил чужой «мобильный банк» к своему телефону
В сентябре в дежурную часть полиции в Россошанском районе обратилась 64-летняя местная жительница. У нее с банковской карты пропали 30 тысяч рублей. Участковый быстро вычислил, что деньги некто обналичил со счета через мобильное приложение с июля по сентябрь текущего года. Вором оказался 31-летний местный житель.
- В отделе полиции мужчина признался, что знаком с сыном потерпевшей, который передал ему банковскую карту, а также пин-код, с просьбой пополнить баланс телефона. Тот через банкомат подключил карту к своему сотовому номеру, когда баланс карты пополнялся, он переводил деньги себе на счет, - объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU