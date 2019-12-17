2019-12-17T14:41:38+03:00
Звезды

Валерия привезет воронежцам шоу «К Солнцу»

Артистка выступит в начале января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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5 января в Воронеж приедет Валерия. Певица выступит с юбилейным концертом «К Солнцу». Секрет успеха гастролей артистки в том, что помимо отличных песен, а репертуар певицы постоянно пополняется новыми хитами, она предлагает зрителям незабываемое шоу. Программа «К Солнцу» получила Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» в номинации «Концерт года». Поп-дива всегда поет живьем и заряжает зрителей энергией.

В концерте помимо новых модных песен также прозвучат хиты прошлых лет.

Валерия выступит в Event Hall 5 января в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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