2019-12-17T14:32:26+03:00
Общество

Губернатор напомнил перевозчикам о необходимости обновления транспорта в Воронеже

Вместе с тем был представлен и «аварийный» вариант
Олег ИВАНОВ
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16 декабря в рамках заседания президиума регионального правительства были одобрены соглашения, направленные на повышение качества пассажирских перевозок и модернизацию транспортной сети Воронежской области.

Проект соглашения с АО «Центральная пригородная пассажирская компания» предусматривает организацию совместной работы по повышению эффективности управления пассажирскими перевозками. Для этого привлечением инвестора будет создан транспортный оператор.

Проект соглашения с госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» предусматривает совместную работу в подготовке схем организации финансирования проекта по созданию и развитию скоростного рельсового пассажирского транспорта в Воронеже.

- Это не альтернатива существующей схеме пассажирских перевозок в городе Воронеже, - прокомментировал соглашение с ЦППК губернатор Александр Гусев. - Мы по-прежнему рассматриваем как основной вариант организации пассажирских перевозок взаимодействие с нашими перевозчиками, которые на сегодня есть. При условии исполнения ими всех инвестиционных обязательств, связанных с заменой подвижного состава. Для нас это просто вариант «аварийный». А во-вторых, мы будем всегда сравнивать экономические показатели работы существующей схемы и схемы, которую теоретически будем прорабатывать с ЦППК. Хочу обратить внимание всех перевозчиков: ключевое условие сохранения существующей схемы пассажирских перевозок - это обновление подвижного состава. Все, что касается регулирования - мы, безусловно, будем этим заниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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