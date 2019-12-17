2019-12-17T13:42:49+03:00
Общество

Празднование юбилея Сталина в Воронеже перенесли в оперный

И на день раньше
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские коммунисты отметят 140-летие Сталина в театре оперы и балета, сообщило 17 декабря на специальной пресс-конференции руководство местного обкома КПРФ. Для этого дату перенесут на 20 декабря.

Напомним, первоначальное желание коммунистов отпраздновать юбилей вождя народов в Доме актера и выставивших по всему городу анонсирующие билборды, вызвало скандал в культурной среде Воронежа. Артисты инициировали сбор подписей с целью давления на директора Дома актера. Под открытым письмом подписались более 1300 человек, не только воронежские актеры, но и их коллеги по цеху со всей страны. В итоге руководитель учреждения Вера Ильяшенко расторгла договор об аренде помещения с коммунистами, оправдываясь, что «не знала о цели мероприятия».

- Мы и раньше проводили такие мероприятия в Доме актера, просто без билбордов. Мы не зовем буквально назад к репрессиям, мы говорим о том, что нужно вернуть героический государственный подход к решению крупных проблем, который позволил стране решить важнейшие задачи и победить гитлеровскую Германию, - отметил на пресс-конференции руководитель воронежских коммунистов Сергей Рудаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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