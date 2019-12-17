Депутаты Воронежской областной Думы составили план законодательной деятельности на 2020 год

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-17T13:32:50+03:00

Председатель регионального парламента Владимир Нетёсов сообщил, что в предварительный план включено около 30 законопроектов и постановлений

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Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов озвучил план законодательной деятельности на 2020 год. В списке пока 31 проект региональных законов и постановлений. Они касаются всех сфер жизни региона и направлены на улучшение социального обеспечения граждан, совершенствование сферы образования и здравоохранения, поддержки физической культуры и спорта, повышение инвестиционной привлекательности области.

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ИСТОЧНИК KP.RU