В Воронеже продавали подпольный Lacoste, Nike и Supreme

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-17T13:26:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежскую таможню поступила жалоба от местного жителя на качество товаров в магазинах одной из торговых сетей. В итоге было изъято184 единицы товаров с признаками контрафактности.

- Большой ассортимент товаров оказался маркирован изображениями, сходными до степени смешения с общеизвестными товарными знаками. В первую очередь, это - Louis Vuitton, Chanel, GUCCI, Apple, Lacoste, Reebok, Adidas, Nike, Puma, а также JORDAN, BOSS, Supreme и другие. Все они зарегистрированы в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Документов, подтверждающих законность использования данных товарных знаков, предпринимателями представлено не было» - рассказал главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни Сергей Ившуков.

Одежда, обувь, головные уборы, ремни, сумки, парфюмерия и аксессуары для мобильных телефонов направлены на экспертизу. Общая сумма ущерба составила 3,2 миллиона рублей. Если суд подтвердит, что товар - контрафактный, он подлежит конфискации и уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU