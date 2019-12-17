В Воронеже дочь пришла в гости к матери и нашла ее зарезанной

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-17T13:11:30+03:00

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Утром в понедельник, 16 декабря, дочь пришла навестить 69-летнюю мать, жившую на улице Огарева Левобережного района. Она вошла в дом и ужаснулась: пожилая женщина лежала мертвая в луже крови. Дочь вызвала полицию. Делом в итоге занялись сотрудники Следственного комитета. Вместе с полицейскими они быстро установили подозреваемого в преступлении.

47-летний мужчина признал свою вину. Он рассказал, что в ночь с 14 на 15 декабря выпивал в гостях у своей 69-летней знакомой. Спиртное ударило в голову, началась ссора. Мужчина схватил нож и ударил женщину в грудь.

- Наши сотрудники назначили необходимые судебные экспертизы, допросили свидетелей. Они продолжают выяснять обстоятельства преступления, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району г Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких. – Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU