В создание свинокомплексов в Верхнемамонском районе вложат 5 миллиардов
Новые предприятия позволят создать 200 рабочих мест
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Состоялось подписание соглашений между правительством Воронежской области, ГК «Агроэко», администрацией района, а также Гороховским и Осетровским сельскими поселениями - именно в этих пунктах планируют построить два крупных свинокомплекса. В качестве одной из сторон по поручению губернатора Александра Гусева соглашения подписал заместитель председателя регионального правительства Виктор Логвинов, который посетил Верхнемамонский район с рабочей поездкой.
ИСТОЧНИК KP.RU