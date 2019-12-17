В создание свинокомплексов в Верхнемамонском районе вложат 5 миллиардов

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-17T13:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Состоялось подписание соглашений между правительством Воронежской области, ГК «Агроэко», администрацией района, а также Гороховским и Осетровским сельскими поселениями - именно в этих пунктах планируют построить два крупных свинокомплекса. В качестве одной из сторон по поручению губернатора Александра Гусева соглашения подписал заместитель председателя регионального правительства Виктор Логвинов, который посетил Верхнемамонский район с рабочей поездкой.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU