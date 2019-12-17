Воронежскую квартиру Юрия Хоя продали за 1,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-17T12:55:42+03:00

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Двухкомнатную квартиру легендарного музыканта Юрия Хоя на улице Иркутской продали. Покупатели приобрели ее за 1,7 млн рублей, сообщили в агентстве недвижимости «Этажи».

Первоначально квартиру, купленную лидером культовой группы «Сектора Газа» для родителей, выставили на продажу за 3 млн рублей еще год назад, надеясь, что ей заинтересуются фанаты музыканта. В 2019-м ее стоимость снизили до 2 млн. В итоге продали еще на 300 тыс дешевле. Недвижимость приобрела обычная семья.

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ИСТОЧНИК KP.RU