Воронежскую квартиру Юрия Хоя продали за 1,7 млн рублей
Двухкомнатную квартиру легендарного музыканта Юрия Хоя на улице Иркутской продали. Покупатели приобрели ее за 1,7 млн рублей, сообщили в агентстве недвижимости «Этажи».
Первоначально квартиру, купленную лидером культовой группы «Сектора Газа» для родителей, выставили на продажу за 3 млн рублей еще год назад, надеясь, что ей заинтересуются фанаты музыканта. В 2019-м ее стоимость снизили до 2 млн. В итоге продали еще на 300 тыс дешевле. Недвижимость приобрела обычная семья.
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ИСТОЧНИК KP.RU