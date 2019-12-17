2019-12-17T12:36:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области вынесли приговор садистам, запытавшим мужчину до смерти кипятильником

Они ничего не украли – издевались просто так [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Как происходили пытки, показали на следственном эксперименте.Как происходили пытки, показали на следственном эксперименте.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Двух жителей поселка Абрамовка Таловского района 33 и 24 лет признали виновными в пытках 38-летнего мужчины, которые закончились его смертью. Вечером 8 августа 2018 года они пришли к нему в гости на улицу Центральная поселка Еланка. Сначала мирно выпивали. Потом поссорились.

Гости оказались суровыми. Сначала избили хозяина. А потом стали пытать. 33-летний мужчина передал старшему приятелю провод, включенный в сеть с оголенными концами. Тот стал прикладывать его к телу хозяина застолья. Потом он же взял раскаленный кипятильник и продолжил пытки им. В итоге у несчастного появились ожоги на голове, руках, ногах, всем остальном теле. Потом мучители ушли. А 38-летний мужчина пыток не вынес – он умер 9 августа в больнице. Причиной смерти назвали тупую травму живота.

Мужчину медленно и мучительно убивали в этом доме. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Мужчину медленно и мучительно убивали в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии мужчины свою вину не признали. Младший из них ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказал заместитель руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Вадим Глазнев. - Однако наши сотрудники собрали достаточно доказательств, в основу которых легли показания свидетелей и заключения судебных экспертиз.

В итоге суд посчитал вину жителей Абрамовки доказанной. И приговорил 33-летнего мужчину к 13 годам, а его приятеля – к 12 годам колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный писатель расскажет воронежцам об узниках Освенцима
Празднование юбилея Сталина в Воронеже перенесли в оперный
Депутаты Воронежской областной Думы составили план законодательной деятельности на 2020 год
В Воронеже продавали подпольный Lacoste, Nike и Supreme
В Воронеже дочь пришла в гости к матери и нашла ее зарезанной
В создание свинокомплексов в Верхнемамонском районе вложат 5 миллиардов
Воронежский режиссер получил Премию ЦФО в области литературы и искусства
Воронежскую квартиру Юрия Хоя продали за 1,7 млн рублей
В Воронежской области вынесли приговор садистам, запытавшим мужчину до смерти кипятильником
За сутки мошенники обманули жителей Воронежской области на 4 млн рублей
Губернатору Воронежской области рассказали о растениях на Марсе
В парках Воронежа обустроят «тропы здоровья»
В Воронеже ликвидировали аварию, из-за которой отменили матч «Бурана»
В Воронежской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку
В Воронеже сбили 19-летнего пешехода
Воронеж вошел в тройку лидеров в России по спросу на крыс
В Ленинском районе Воронежа ликвидировали незаконный елочный базар
В Воронежской области построят гостиницу за 100 млн рублей
В Воронежской области водитель «девятки» сбил насмерть девушку
Системой управления легкорельсовым транспортом в Воронеже займутся столичные корпорации
В Воронеже пройдет вечер памяти Мандельштама
Воронежцам бесплатно покажут лучшие докфильмы о науке
Отменили второй подряд матч воронежского «Бурана»
Житель Воронежской области испытал на знакомом приемы боев без правил
В Воронеже бездомный пес пользуется общественным транспортом
В Воронежской области выкопали 70-летнюю осветительную ракету
В Воронежской области мужчину посадили на три года за то, что он любил покайфовать
В Воронеже пятилетняя девочка упала с восьмого этажа и осталась жива