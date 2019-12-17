В Воронежской области вынесли приговор садистам, запытавшим мужчину до смерти кипятильником

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-17T12:36:15+03:00

Как происходили пытки, показали на следственном эксперименте. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Они ничего не украли – издевались просто так [фото]

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Двух жителей поселка Абрамовка Таловского района 33 и 24 лет признали виновными в пытках 38-летнего мужчины, которые закончились его смертью. Вечером 8 августа 2018 года они пришли к нему в гости на улицу Центральная поселка Еланка. Сначала мирно выпивали. Потом поссорились.

Гости оказались суровыми. Сначала избили хозяина. А потом стали пытать. 33-летний мужчина передал старшему приятелю провод, включенный в сеть с оголенными концами. Тот стал прикладывать его к телу хозяина застолья. Потом он же взял раскаленный кипятильник и продолжил пытки им. В итоге у несчастного появились ожоги на голове, руках, ногах, всем остальном теле. Потом мучители ушли. А 38-летний мужчина пыток не вынес – он умер 9 августа в больнице. Причиной смерти назвали тупую травму живота.

Мужчину медленно и мучительно убивали в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- На предварительном следствии мужчины свою вину не признали. Младший из них ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказал заместитель руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Вадим Глазнев. - Однако наши сотрудники собрали достаточно доказательств, в основу которых легли показания свидетелей и заключения судебных экспертиз.

В итоге суд посчитал вину жителей Абрамовки доказанной. И приговорил 33-летнего мужчину к 13 годам, а его приятеля – к 12 годам колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU