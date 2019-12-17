За сутки мошенники обманули жителей Воронежской области на 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-17T12:01:42+03:00

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За 16 декабря аферисты вытянули из жителей Воронежской области более четырех миллионов рублей. Жертвами мошенников стали девять человек.

60-летний житель Нововоронежа попался на удочку лжесотрудника банка. Позвонивший представился сотрудником службы безопасности учреждения и сообщил, что с банковской карты заявителя происходит списание денег. Лжесотрудник банка предложил защитить счет от несанкционированного доступа, сообщив для этого персональные данные банковской карты. Потерпевший назвал мошеннику необходимые сведения, и с его расчетного счета испарились более 155 тысяч рублей.

Жертвой аналогичной мошеннической схемы стала и 53-летняя жительница Грибановского района, потерявшая после разговора с мошенником около 100 тысяч рублей.

Полицейские советую быть бдительными, не сообщать личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений. Излишняя доверчивость при общении с неизвестными лицами часто приводит к хищению денег.

ИСТОЧНИК KP.RU