Губернатору Воронежской области рассказали о растениях на Марсе

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-17T12:41:20+03:00

Так называется хутор в Подгоренском районе, глава которого отчитывался перед Александром Гусевым

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В понедельник, 16 декабря, о положении дел в Подгоренском районе рассказал его глава Роман Береснев на встрече с губернатором Александром Гусевым.

В частности, Береснев сообщил о растениях на Марсе. Нет, вы не перенеслись в роман Уэллса «Война миров», не так давно экранизированный Голливудом с Томом Крузом в главной роли. Речь шла о хуторе Марс, где хорошо работает питомник, в котором в этом годе вырастили 600 тысяч различных растений. В планах - построить дорогу к корпусу по переработке, хранению, и отгрузке продукции.

От «марсианских хроник» глава района перешел к рассказу об инвестициях. Их в этом году немало – 392,5 миллиона рублей, что в три раза больше по сравнению с 2018-м.

Кроме того, Береснев сообщил, что в подгоренских селах и хуторах отремонтировали и благоустроили воинские захоронения к 75-летию Великой Победы. Глава района также рассказал, что в районе готовятся открыть гостиницу, в этот проект вложат 100 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU