В парках Воронежа обустроят «тропы здоровья»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-17T11:42:11+03:00

В планах - сделать такие и в зеленых зонах региона

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В воронежских парках обустроят «тропы здоровья». В ближайшее время в зеленых зонах установят щиты с маршрутами и информацией о допустимых нагрузках на сердечно- сосудистую систему при индивидуальных занятиях физической культурой. Руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин предложил подготовить аналогичные маршруты для самостоятельных занятий в парковых и лесных зонах районов области.

Главный по спорту Воронежской области сообщил, что по итогам 11 месяцев в массовых физкультурных мероприятиях приняло участие почти 90 тыс жителей региона. 124 тыс человек попробовали себя в выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (это почти на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года).

В ближайших спортивных планах области - ежегодная Всероссийская декады спорта и здоровья с 1 по 8 января 2020 года, в программе которой около 300 мероприятий. В феврале состоится массовая гонка «Лыжня России», «Всероссийский день зимних видов спорта».

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ИСТОЧНИК KP.RU