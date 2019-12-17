2019-12-17T11:38:22+03:00
Общество

В Воронеже ликвидировали аварию, из-за которой отменили матч «Бурана»

Утечку хладагента устранили к двум часам ночи
Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии отчитались о ликвидации аварии в «Юбилейном», из-за которой отменили матч «Бурана» с «Южным Уралом» из Орска, который должен был состояться вечером 16 декабря. Напомним, там была повреждена труба хладоносителя, из-за чего нельзя было сделать нормальный лед.

- К двум часам ночи вторника, 17 декабря, утечку ликвидировали, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – Состояние льда уже нормальное. Юные фигуристы из спортшколы № 24 утром на нем уже тренировались.

Напомним, 14 декабря отменили матч «Бурана» с «Горняком» из башкирского города Учалы из-за острого инфекционного заболевания многих игроков основного состава гостей. Обе игры перенесли на неопределенный срок. Тем, кто все еще хочет на них сходить, сообщили, что старые билеты будут действительны. Желающие получить назад деньги могут заполнить заявление, доступное по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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