В Воронежской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-17T11:23:39+03:00

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Вечером 16 декабря в полицию обратился житель Рамони: его 8-летняя дочь вышла из спортивного комплекса еще пару часов назад, но в установленное время дома не появилась.

Росгвардейцы, патрулируя близлежащие к спорткомплексу улицы, заметили схожую по приметам девочку на детской площадке. Сотрудники вневедомственной охраны отогрели девочку в теплом салоне патрульного автомобиля и передали ее отцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU