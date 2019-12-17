В Воронеже сбили 19-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-17T11:06:57+03:00

Авария произошла в вечернее время на улице Космонавтов

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Вечером 17 декабря в Воронеже сбили пешехода. ДТП произошло около 22.00 на улице Космонавтов. ВАЗ-21093, которым управлял 31-летний водитель, сбил 19-летнего парня, его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Напомним, утром 16 декабря в Ольховатском районе под колесами «девятки» погибла сбила девушка

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ИСТОЧНИК KP.RU