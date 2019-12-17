2019-12-17T11:06:57+03:00
Происшествия

В Воронеже сбили 19-летнего пешехода

Авария произошла в вечернее время на улице Космонавтов
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 17 декабря в Воронеже сбили пешехода. ДТП произошло около 22.00 на улице Космонавтов. ВАЗ-21093, которым управлял 31-летний водитель, сбил 19-летнего парня, его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Напомним, утром 16 декабря в Ольховатском районе под колесами «девятки» погибла сбила девушка

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный писатель расскажет воронежцам об узниках Освенцима
Празднование юбилея Сталина в Воронеже перенесли в оперный
Депутаты Воронежской областной Думы составили план законодательной деятельности на 2020 год
В Воронеже продавали подпольный Lacoste, Nike и Supreme
В Воронеже дочь пришла в гости к матери и нашла ее зарезанной
В создание свинокомплексов в Верхнемамонском районе вложат 5 миллиардов
Воронежский режиссер получил Премию ЦФО в области литературы и искусства
Воронежскую квартиру Юрия Хоя продали за 1,7 млн рублей
В Воронежской области вынесли приговор садистам, запытавшим мужчину до смерти кипятильником
За сутки мошенники обманули жителей Воронежской области на 4 млн рублей
Губернатору Воронежской области рассказали о растениях на Марсе
В парках Воронежа обустроят «тропы здоровья»
В Воронеже ликвидировали аварию, из-за которой отменили матч «Бурана»
В Воронежской области нашли пропавшую 8-летнюю девочку
В Воронеже сбили 19-летнего пешехода
Воронеж вошел в тройку лидеров в России по спросу на крыс
В Ленинском районе Воронежа ликвидировали незаконный елочный базар
В Воронежской области построят гостиницу за 100 млн рублей
В Воронежской области водитель «девятки» сбил насмерть девушку
Системой управления легкорельсовым транспортом в Воронеже займутся столичные корпорации
В Воронеже пройдет вечер памяти Мандельштама
Воронежцам бесплатно покажут лучшие докфильмы о науке
Отменили второй подряд матч воронежского «Бурана»
Житель Воронежской области испытал на знакомом приемы боев без правил
В Воронеже бездомный пес пользуется общественным транспортом
В Воронежской области выкопали 70-летнюю осветительную ракету
В Воронежской области мужчину посадили на три года за то, что он любил покайфовать
В Воронеже пятилетняя девочка упала с восьмого этажа и осталась жива