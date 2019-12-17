Воронеж вошел в тройку лидеров в России по спросу на крыс

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-17T11:30:06+03:00

Крысы в Воронеже стали популярнее и дешевле. Так что у многих они могут стать гостями на новогодней елке. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Причем живой грызун в столице Черноземья стоит больше чем в два раза дешевле, чем сувенир

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Эксперты «Авито» составили рейтинг 23 крупнейших городов России по спросу на крыс – символ наступающего Нового года – и по ценам на них.

Оказалось, что по спросу Воронеж замыкает тройку лидеров. Первые два места, понятное дело, у обоих столиц. 18 процентов от общего числа желающих купить крыс россиян живет в Москве, 15% - в Санкт-Петербурге, а в Воронеже – 6. На четвертом месте Новосибирск – 4%.

А вот по росту спроса на крыс в лидерах Краснодар. Там число желающих купить этих обычно малопривлекательных млекопитающих выросло более чем в семь раз. На втором месте по ажиотажу Казань. В столице Татарстана спрос на крыс вырос более в 4,5 раза. На третьем месте главный город Удмуртии Ижевск. Там стремящихся купить крыс стало в 4,5 раза больше. Воронеж – на пятом месте. Жителей столицы Черноземья, пожелавших купить символ наступающего Нового года, стало больше в 3,45 раза. Ульяновск – единственный город из 23 представленных в рейтинге, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год спрос на родине Ленина крыс сократился на 87%, а предложение – на 17%.

Предложение пока за спросом не поспевает, хотя и не везде. В лидерах Тольятти – там продавать крыс стали в 2,71 раза чаще и, скорее всего, потребность местного рынка в грызунах покрывается с лихвой. На втором месте опять же Казань (рост в 2,54 раза), на третьем – Самара (2,53). В Воронеже рост продаж крыс – 36 процентов. А вот в Барнауле предложение осталось на уровне прошлого года.

Средняя стоимость домашней крысы в России составляет 500 рублей. Этот довольно экзотичный питомец подорожал за год на 17 процентов. Больше всего вздулись цены на грызунов в Ульяновске на 97% (так вот где разгадка снижения спроса!), Ростове-на-Дону (83%) и Краснодаре (64%). В 13 городах средняя цена крыс, наоборот, снизилась - от 10% в Новосибирске до 63% в Уфе. В числе этих мегаполисов и Воронеж. В столице Черноземья цена на грызунов снизилась на 21 процент и составила около 300 рублей.

Дороже всего крыс предлагают в Москве (в среднем 800 рублей), Ростове-на-Дону (около 630 рублей) и Краснодаре (600 рублей). Дешевле всего разжиться символом 2020 года в Красноярске и Самаре (около 160 и 200 рублей соответственно). Воронеж – чуть выше середины рейтинга 23 городов (10 место).

По крысам-сувенирам ажиотаж, конечно, намного больше. В среднем по России сейчас продают игрушечных грызунов в 12 раз чаще. 22 процента от всех предложений – в Москве, 10% - в Санкт-Петербурге. 26 процентов приходится на другие крупнейшие города, еще 42 – на остальную Россию.

В Воронеже цена сувенира или игрушки в виде крысы составляет около 660 рублей. Дороже всего они обходятся в Саратове (1 300) и Новосибирске (1 200), что на 37% и 29% больше, чем в среднем по Москве (950) и на 41% и 34% дороже, чем в среднем по стране (900). Дешевле в сего такой сувенир или игрушка стоит в Ижевске и Тюмени (по 350 рублей).

В среднем по России стоимость игрушечной крысы составляет около 900 рублей, что на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Воронеж идет на седьмом месте в списке самых дешевых городов.

Вывод – символ Нового года в столице Черноземья, с одной стороны, любят, с другой – и цены на него не задирают. Так что если верить мистике, высшие силы на Воронеж в обиде быть не должны.

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ИСТОЧНИК KP.RU