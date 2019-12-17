В Ленинском районе Воронежа ликвидировали незаконный елочный базар

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-17T10:49:57+03:00

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В предновогодние дни во всех районах Воронежа проходят рейды для пресечения незаконной торговли хвойными деревьями.

Во время такой проверки 17 декабря сотрудники управы вместе с полицейскими обнаружили нелегальный елочный базар, который работал без документов и разрешения. С реализации сняли и изъяли несколько десятков елей и сосен.

- Место торговли стилизовано под подобие официальной торговой точки, однако в официально утвержденной схеме размещения елочных базаров этот адрес отсутствует, - рассказали в управе Ленинского района. – На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении, и в дальнейшем административной комиссией при управе Ленинского района будет рассмотрен вопрос об административном штрафе и его сумме, которая может составлять до 15 тыс. рублей.

Напомним, официальная торговля елками стартует в Воронеже 19 декабря. Адреса елочных базаров утверждены мэрией, познакомиться с ними можно на сайте: http://voronezh-city.ru/communications/announcement/d..

ИСТОЧНИК KP.RU