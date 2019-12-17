В Воронежской области построят гостиницу за 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-17T10:33:28+03:00

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В Подгоренском районе Воронежской области собираются открыть гостиницу, в проект которой намерены вложить 100 млн рублей. Уже проработана логистика туристического маршрута для развития внутреннего туризма.

Напомним, район славится своими меловыми пещерами и храмами.

В святых местах Белогорья располагается пещерный храм. Монахи Воскресенского монастыря поят путников душистым чаем из собранных на белой горе трав и проводят экскурсии по древнему пещерному храму. Рассказывают легенды об устроительнице монастыря, пещерокопательнице Марии Шерстюковой, именно она в 1796 году начала отрывать в меловой горе ходы, которые, как предполагают историки, обустроили в IX веке хазары под руководством византийских инженеров. Эти ходы, считают краеведы, пронзают меловые внутренности горы по всей протяженности. На сегодняшний день восстановлено около километра этих тоннелей. Но и это поражает воображение: пещеры с их внутренними двумя храмами (верхний – Александра Невского, нижний – Святого духа), кельями, могилами простираются на глубину 50 метров – это высота 16-этажки!

Ну а главной достопримечательностью района является Костомаровский Спасский монастырь, встроенный в меловые останцы. В Спасском храме хранится чтимая икона Божией Матери «Благодатное Небо», именуемая Костомаровской. Икона размером в человеческий рост, написана на листе железа во второй половине XIX - начале XX века. На иконе имеются следы от шести пуль, выпущенных красноармейцем. С 2012 года эта икона после реставрации находится в нижнем храме.

ИСТОЧНИК KP.RU