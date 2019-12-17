2019-12-17T10:12:42+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель «девятки» сбил насмерть девушку

Трагическое ДТП случилось в Ольховатском районе
Юрий КОЗЛОВ
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В понедельник, 16 декабря, в 7.35 в поселке Заболотовка Ольховатского района случилось страшное ДТП. Водитель «девятки», 23-летний местный житель сбил свою 21-летнюю землячку, которая переходила дорогу там, где не было ни «зебры», ни светофора. Девушку увезли в больницу на скорой. Но врачи уже ничего не могли поделать – травмы были слишком тяжелыми. Вскоре девушка умерла.

- Наши сотрудники проводят проверку, во время которой выясняют обстоятельства и причины этого ДТП, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Всего 16 декабря случилось 133 аварии, из них большинство (93) – в Воронеже. 34 ДТП произошли в районах области, 6 – на федеральных трассах. Три человека погибли, 15 получили травмы разной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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