2019-12-17T09:07:39+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет вечер памяти Мандельштама

Посетить его можно бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 декабря литературный музей приглашает воронежцев на вечер памяти Осипа Мандельштама «Живущий несравним…».

Те три года, что ссыльный Мандельштам провел в Воронеже, оказались необычайно плодотворными для поэта. В нашем городе он написал едва ли не четверть стихов. Во многих из них узнаваемо всплывают конкретные воронежские реалии, но и обобщения имеют воронежскую основу - от чернозема как символа плодоносной и щедрой на таланты земли – до клетки щегла - как олицетворения неволи.

На встрече, которую проведет председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер (Москва), примут участие воронежские поэты, литературоведы, краеведы Олег Ласунский, Михаил Штейнберг, Владимир Елецких, Александр Акиньшин, Дмитрий Дьяков, Галина Умывакина, Лев Коськов, Валентин Нервин.

Вечер пройдет в здании Мещанской управы (ул.Плехановская, 3). Начало в 16.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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