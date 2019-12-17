Воронежцам бесплатно покажут лучшие докфильмы о науке

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-17T08:30:00+03:00

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16 декабря в Воронеже стартовали «Дни научного кино» в рамках ФАНК - Фестиваля актуального научного кино. В первый день показали фильмы «Чернобыль. Возвращение» и «Искусственный разум. Маршрут в будущее». Кинопоказы лучших документальных фильмов о науке, выдающихся открытиях, жизни великих ученых будут проходить до конца недели в главном корпусе ВГУ.

В программе еще «Медведи камчатки. Начало жизни», «Разум, сердце и душа», «Изобретая будущее», «Вы доверяете этому компьютеру?», «(Бес)почвенное богатство».

Кинопоказы пройдут на Университетской площади, 1, в актовом зале. Начало в 19.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU