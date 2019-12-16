Житель Воронежской области испытал на знакомом приемы боев без правил

СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-16T20:02:01+03:00

Тот угодил в больницу с тяжелыми травмами

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Два прицельных удара отправили одного жителя Воронежской области на больничную койку, второго - на скамью подсудимых. В Борисоглебске вынесли приговор в отношении 24-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Зачастую в похожих мрачных историях фигурируют тяжелые предметы или холодное оружие. Здесь виновному потребовались только руки и ноги. Пьяный парень повздорил со знакомым и ударил его по лицу, а затем в грудь. Тот серьезно пострадал, потребовалась медицинская помощь. Эксперты оценили вред здоровью как тяжкий.

- С учетом данных о личности обвиняемого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, ему назначен 1 год лишения свободы в колонии общего режима, - сообщают в Борисоглебском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU