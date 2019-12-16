В Воронежской области выкопали 70-летнюю осветительную ракету

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-16T18:48:10+03:00

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Сегодня, 16 декабря, в аварийно-спасательную службу поступил вызов из Семилукского района. Там во время земляных работ нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Эксперты сообщили, что это осветительная ракета и артиллерийский снаряд.

Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, в 10.10 находки изъяли, ровно через два часа их уничтожили.

Если нашли подозрительный предмет, звоните в 112, 101 или по телефону доверия 8 (473) 277-99-00. Не вздумайте переносить боеприпасы с места на место, кидать их в воду или в огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU