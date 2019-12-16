В Воронеже пятилетняя девочка упала с восьмого этажа и осталась жива

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-16T17:32:06+03:00

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В воскресенье, 15 декабря, в одной из многоэтажек на улице Морозова Центрального района произошло жуткое ЧП. Пятилетняя девочка упала из окна восьмого этажа. Она чудом не разбилась насмерть, но получила тяжелые травмы и попала в реанимацию. За жизнь ребенка борются врачи.

Где находились во время ЧП родители ребенка, пока непонятно. Выяснением обстоятельств жуткого происшествия занимаются сотрудники Следственного комитета.

- Организована доследственная проверка, - сообщили в региональном СУ СК. – По ее итогам наши сотрудники примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU