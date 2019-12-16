Воронежского борца с коррупцией осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-16T16:22:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудника антикоррупционного отделения МВД признали виновным в покушении на мошенничество в крупном размере. Подробности рассказали в следственном управлении СКР по Воронежской области.

Под подозрение следователей и сотрудников ФСБ попал старший оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России на режимных объектах Воронежской области. В ноябре 2017 года этот человек узнал, что коллега отказал в возбуждении дела о незаконном предпринимательстве. Через своего знакомого он вышел на бизнесменов и передал, что якобы может повлиять на ход дела. При этом не говорил, что решение об отказе уже принято.

Через посредников он получил от предпринимателей 350 тысяч рублей - часть от оговоренной суммы в 500 тысяч. Тут его и задержали сотрудники СК и ФСБ.

Мужчина отрицал вину, однако доказательств было достаточно. Его приговорили к трем годам в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU