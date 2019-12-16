2019-12-16T17:30:21+03:00
Экономика

Кредитную карту Альфа-Банка можно получить без оплаты годового обслуживания

Альфа-Банк обеспечил клиентам возможность оформить кредитную карту «100 дней без процентов», не выплачивая при этом комиссию за первый год обслуживания
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Это предложение актуально до конца 2019 года. Вместе с тем оно не охватывает ранее оформленные кредитные карты.

Директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич подчеркнул декабрьский рост покупательской активности клиентов, приобретающих подарки к Новому году, а также планирующих поездки. Кредитная карта – запасной кошелек для клиентов. Так, банк отменил комиссию за обслуживание карты, будучи уверенным, что предложение будет пользоваться спросом.

«100 дней без процентов» выступает одной из самых востребованных кредитных карт на рынке. Эта карта обеспечивает возможность клиентам снимать без комиссии в банкоматах банка и партнеров до 50 тысяч рублей ежемесячно. При этом верхний предел — до 500 тысяч рублей. Чтобы оформить кредитную карту, можно воспользоваться физическим отделением либо интернет-банкингом.

Отмечается, что Альфа-Банк наращивает собственную рыночную долю — 10,18%. Увеличение кредитно-карточного портфеля превысило 41% за 9 месяцев 2019 года.

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