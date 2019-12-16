Житель Воронежской области пытался перебросить в колонию больше пяти литров алкоголя
30-летнего мужчину задержали сотрудники учреждения
Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Воронежской области.
Изменить размер текста:
Житель Воронежской области пытался перебросить в исправительную колонию в поселке Перелешино больше пяти с половиной литров алкоголя. Но его задержали сотрудники учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.
Так, 11 декабря в 9.20 утра 30-летний мужчина попытался передать осужденным алкоголь. Он перелил его в 17 бутылок по 0,33 литра, тщательно обмотал скотчем и попытался перебросить их через забор ИК-3, но его заметили.
На местного жителя составили протокол об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU