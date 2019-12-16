2019-12-16T14:53:02+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области пытался перебросить в колонию больше пяти литров алкоголя

30-летнего мужчину задержали сотрудники учреждения
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Воронежской области.
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Житель Воронежской области пытался перебросить в исправительную колонию в поселке Перелешино больше пяти с половиной литров алкоголя. Но его задержали сотрудники учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Так, 11 декабря в 9.20 утра 30-летний мужчина попытался передать осужденным алкоголь. Он перелил его в 17 бутылок по 0,33 литра, тщательно обмотал скотчем и попытался перебросить их через забор ИК-3, но его заметили.

На местного жителя составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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