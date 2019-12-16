В Воронеже вынесли приговор двум отморозкам, зарезавшим таксистку

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-16T14:34:35+03:00

Они заказали машину, в дороге отобрали авто. Потом завезли женщину в поле и ударили ножом в шею

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В понедельник, 16 декабря, Воронежский областной суд вынес приговор двум жителям Тамбовской области 20 лет и 21 года. Их признали виновными в убийстве по предварительному сговору, сопряженному с разбоем, сообщили в региональной прокуратуре.

9 июля 2018 года в городе Жердевка Тамбовской области парень помоложе выпивал вместе с приятелем постарше у него дома. Молодые люди вызвали такси, чтобы съездить в магазин и купить алкоголь, чтобы «добавить». Подъехало такси «ВАЗ-21102», за рулем сидела женщина. Парни сказали, что нужно ехать к магазину. Когда они вышли из него, то потребовали отвезти их в село Терновка Воронежской области. К тому моменту они уже решили расправиться с таксисткой.

Не доезжая 800 метров до поворота на села Русаново, женщину попросили остановиться. Когда машина встала, на таксистку наставили нож и заставили залезть в багажник. Женщину завезли в безлюдное место – поле подсолнечника. Ее вытащили из багажника и ударили ножом в шею. А потом уехали. Добычей мерзавцев стали, кроме машины, мобильник и немного денег.

41-летняя женщина смогла добраться до села 3-я Александровка Терновского района. Она постучалась в дом и попросила помощи. Хозяева вызвали скорую, но спасти раненую не смогли. Без мамы осталось двое детей.

Отморозков поймали на следующий день. Мерзавцы признали свою вину, показали, где выбросили нож, которым зарезали таксистку. Машину нашли в Борисоглебске недалеко от квартиры одного из преступников.

20-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима, его 21-летнего приятеля – к 16-ти. После отбытия этого срока еще 1,5 года для каждого будет действовать ограничение свободы – обычно это обязанность в определенный срок отмечаться у участкового и «комендантский час» после 22.00. Приговор можно будет обжаловать в течение десяти суток.

ИСТОЧНИК KP.RU