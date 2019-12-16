В Воронеже разгоняют нелегальные елочные базары

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-16T13:50:35+03:00

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Сотрудники управы Коминтерновского района начали совместные с полицейскими рейды по несанкционированной торговле елками. Официально, продажа хвойных стартует в городе 19 декабря, но на многих улицах уже сейчас предлагают купить новогоднее дерево прямо с тротуара или газона. Такие елочные базары – нелегальны. В лучшем случае, на них можно купить сухое дерево, в худшем – больной или зараженный гусеницами экземпляр.

- Елочные базары должны соответствовать типовому эскизному проекту, разработанному главным архитектором города, - напомнили в управе. - Иметь ограждение, красочное оформление и иллюминацию, вывеску с указанием формы и режима работы базара. У продавцов должны быть документы на товар, средства пожаротушения, прейскуранты, книга отзывов и предложений, мерная линейка для измерения елок, а также упаковочный материал. Стоит отметить, что внутри и вокруг елочного базара должна соблюдаться чистота и регулярно вывозиться мусор.

А незаконные торговые площадки участники рейда будут безжалостно разгонять с изъятием товара.

ИСТОЧНИК KP.RU